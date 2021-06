Todos lo deseamos, dar una lección al mundo y al futuro de que es posible impedir la impunidad de los regímenes autoritarios y corruptos cuando llegan gobiernos progresistas al poder, pero quizá el presidente López Obrador no quiere patear el avispero por no tenerlas todas consigo.

No hay necesidad de consulta, si cometieron algún delito, que se investigue, se presenten las pruebas y se actúe conforme a derecho.

La autoridad electoral no es confiable bajo ninguna óptica. El bajo número de casillas y los problemas logísticos habrán de ser los obstáculos que Córdova y Murayama interpongan en la búsqueda de un pueblo por la justicia.

En quien no confío es en el Poder Judicial, podemos hacer la consulta pero eso no implica que habrá juicio y que ese juicio será limpio y que se aplicará la ley.

El árbitro no es confiable y seguro pondrá las casillas de votación en lugares específicos para que los que están de acuerdo con esta consulta no puedan votar o se les haga difícil llegar a la votación.

s cuestión de semanas para que los ciudadanos nuevamente acudan a las urnas. En esta ocasión se votará si son sometidos a juicio los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, aunque el texto de la pregunta aparecerá confuso, ya que fue cambiado por la Suprema Corte. Para que sea vinculatoria se necesita 40 por ciento de la lista nominal de electores. Es la primera ocasión que el INE organiza una consulta popular.

Es necesario que destituyan a Córdova y restructuren al INE primero, si en verdad quieren llevar a juicio a los ex presidentes.

Martín Cervantes /CDMX

Que importante sería que hubiese buenos resultados de esta consulta y que se castigara a los ex presidentes. Sería histórico Ojalá y se logre.

María del Carmen Mendoza Olivares /Toluca

Será difícil castigar por la vía legal, algunos delitos prescribieron y otros tienen candados. Son delincuentes de profesión, con todos los aparatos legales bien puestos. Sentar el precedente de que serán evidenciados y la sociedad mexicana los repudia, será una ganancia. No confío en el INE.

Beatriz Torres /CDMX

Esos delincuentes carentes de moral alguna deben ser exhibidos ante el mundo como lo que son: maleantes que aprovecharon su puesto para hacer raterías, asesinatos y ultrajar al país y burlarse de su pueblo. Deben ser enjuiciados y encarcelados, además de que reparen el daño causado a la nación.

Jorge Cu Ambriz /Cabo San Lucas

Es políticamente muy difícil que el actual gobierno lo pueda hacer, los jueces se venden y sus partidos los van a defender. AMLO lucha contra un monstruo... la corrupción. Está en todos los niveles, es frustrante yo lo vivo en mi alcaldía que es de Morena.

Gpe. Esther Valerio López /CDMX

Solo serán exhibidos ante la sociedad, pero sin castigo penal, solo moral… pero cómo no tienen, creo que no les importara demasiado

Adolfo Téllez /Puebla

No confío en el INE por todo lo que han hecho de fraudes, quieren imponer a los que les interesan, no les importa el pueblo que es el que le paga su sueldo y que por cierto ganan muy, muy bien.

Andrea Villalobos /CDMX

Para que sea vinculante se necesita la participación de 40% del electorado y veo difícil que salga a votar tanta gente. Ojalá AMLO lo haga con la simple mayoría de votos a favor de enjuiciarlos.

Edmundo Erazo /Querétaro

Quizá los ex presidentes no sean castigados como se lo merecen; no obstante, vale la pena dar inicio a una nueva era de justicia.

Paula López /CDMX

