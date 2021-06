Las #CONSULTAS son ejercicios habituales en democracias sanas del mundo y por fin llegan a México. Exigimos participar porque no somos ciudadanía de segunda categoría. Muchos radicamos en otro país por decisiones políticas de otros, pero jamás nos hemos deslindado de nuestra querida patria.

#LaConsultaEsDePrimerMundoLaActitudDelINENo, Tania Zepeda, mexicana radicando en Suiza

Larga espera por su pensión de adulto mayor

El primer registro fue en febrero de 2020 en la alcaldía GAM para la pensión de adulto mayor de 68 años. Me indicaron que esperara llamada de dos a tres meses. El 12 de agosto llamé al 800-6394264 y me dijeron que empezara otra vez el trámite. Me registraron con el # 1597272128168.3612, aseguraron que recogerían en mi domicilio los documentos necesarios. No lo hicieron, por lo que el 21 de octubre de 2020 volví a hablar e informaron que me contactarían, me dieron el número de folio: 1603302812864.3545. Me hablaron y entregué mi documentación a Luz María Hernandez Anaya en el Centro Integrador de la colonia Campestre Aragón el 18 de noviembre de 2020 y me proporcionaron el folio: 3162598. Pregunté por mi trámite al SUAC -230321744514 en marzo de este año. Hablé al 88-639-42-64 el 13 de mayo y dijeron que hablara después de las votaciones. El 22 de junio me pidieron que volviera a empezar el trámite. ¡Lo hice! y me dieron el número de interacción: 1624385519698.6228. ¡Han pasado ya 16 meses sin incluirme en el programa! Teléfonos 55-5517-3186 y 55-3487-8821

Lydia Mota de la Garza

No le reponen tarjeta de Bienestar tras 16 meses

Solicité por primera vez la reposición de mi tarjeta de bienestar, el 6 de noviembre de 2019, con el número de Folio: 1445958, en Bélgica 207, colonia Portales. Me dijeron que una trabajadora iba a pasar a mi domicilio en dos meses. Ya mero me muero de tres infartos y no vinieron, tengo 74 años y vivo sola, necesito una cuidadora, pero como no le pago, pues no quiere venir gratis. Como nunca pasaron, volví a hacer el trámite con documentos otra vez el 9 de noviembre de 2020, con número de Folio: 3179900.

Me desagrada mucho que le echen la culpa a AMLO. Mi teléfono es: 55-3266-6829

Olga Mondragón Ramírez

Invitación

Una vez más, la guerra sucia se desata contra la 4T

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano, en su transmisión # 932 invita al análisis y reflexión: Una vez más, la guerra sucia se desata contra la 4T. Reflexión colectiva. Este viernes 25 de junio a las 17 horas.

Youtube buzonciudadano, Facebook y Twitter.

Rosy Almanza, David Villa, Luis Martín Ángeles, Imelda Beristain Teresa Moreno Víctor Hugo Alpizar