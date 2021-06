Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 25 de junio de 2021, p. 27

Chilpancingo, Gro., El alcalde morenista del municipio de Zirándaro de los Chávez, Guerrero, Gregorio Portillo Mendoza, denunció que desde hace más de dos meses no ha podido ejercer sus funciones debido a las presiones del cártel Jalisco Nueva generación y La familia michoacana).

En conferencia de prensa en Chilpancingo, afirmó: Estamos gobernando desde fuera. Ya son dos meses, las condiciones no son muy convenientes, el nivel de confrontación con los grupos delincuenciales es tal que es necesario mantener la integridad .

Señaló que el crimen organizado busca imponerse no solamente con el saqueo de recursos, porque utilizan a los ayuntamientos como una parte más de su negocio. Son grupos que se dedican a la extorsión. Todo Guerrero está infestado de este tipo de organizaciones .

Portillo Mendoza relató el secuestro que sufrió el 18 de marzo. “Me levantaron junto a mis escoltas y me torturaron para obligarme a no buscar la candidatura. Los grupos de la delincuencia no están de acuerdo con que nosotros no les demos dinero, con que no acatemos sus órdenes, con que pintemos una raya de separación entre el crimen organizado y el gobierno. Para ellos es necesario imponer a alguien que acate sus instrucciones, que se someta a sus reglas.