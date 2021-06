▲ Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, aseguró que algunos jueces no aplican la amnistía a quienes tuvieron un proceso injusto porque implica un reconocimiento de que se equivocaron . Ayer, en protesta, mujeres familiares de reos se raparon ante las puertas del Poder Judicial mexiquense. Foto Crisanta Espinosa

Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 25 de junio de 2021, p. 25

Toluca, Méx., Madres, hermanas, hijas y esposas de personas recluidas en cárceles de la entidad se raparon ante las oficinas del Poder Judicial del Estado de México en esta capital para denunciar a jueces que se han negado a aplicar la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso local a finales del año pasado.

Las familiares de reos indicaron que, a pesar de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) ha declarado procedente la amnistía por violaciones a derechos humanos en varios procesos, los juzgadores se resisten a aplicar la dispensa porque esto implicaría un reconocimiento tácito de que se equivocaron , indicó Antonio Lara, abogado y director del Centro Zeferino Ladrillero, organismo defensor de las garantías de personas privadas de la libertad.

Con la consigna libres se los llevaron, libres los queremos , las mujeres exigieron a gritos la aplicación de la Ley de Amnistía y afirmaron que la negativa hace evidentes los abusos del sistema judicial, la fabricación de pruebas por parte del Ministerio Público y otras faltas al debido proceso que ameritan decretar la libertad de los afectados.

Seguimos en exigencia de amnistía. En el estado de México hay muchas personas presas que son inocentes, que no tuvieron un proceso justo, con carpetas fabricadas o violaciones al debido proceso , expuso la hermana de un convicto acusado de robo de vehículo.