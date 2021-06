Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 25 de junio de 2021, p. 19

La crisis económica, producto de la pandemia de Covid-19, resultó en que, mientras una persona dejó la llamada clase media en México durante el año pasado, dos entraron a la pobreza pese a los apoyos gubernamentales, de acuerdo con estimados difundidos por el Banco Mundial (BM).

Sin información de cómo categoriza a más de la mitad de los mexicanos, el organismo reportó que la clase media se redujo en tres puntos porcentuales el año pasado para terminar agrupando a 27.6 por ciento de la población, mientras la pobreza aumentó en 4.1 por ciento para alcanzar a 24.8 por ciento.

En el informe El lento ascenso y súbita caída de la clase media en América Latina y el Caribe, el organismo no informa dónde queda el 52.4 por ciento de la población restante que no categoriza ni en la pobreza ni en la clase media, no expone en qué proporción se considera a esa mitad en vulnerables o ricos.

Sin embargo, sí reporta que la clase media en México es un grupo con brechas en sí mismo, la cual apenas había cambiado en la última década . El organismo incluye en dicha clasificación a las personas que para vivir un día cuentan con un margen que va de los 13 hasta los 70 dólares, es decir, un brecha de cinco veces el ingreso en un mismo sector.

En pobreza ubica a las peronas que tienen un máximo de 5.5 dólares al día, todos los parámetros son ajustados a la paridad de poder adquisitivo de 2011.

Al tomar como referencia la población en México, reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el censo del año pasado, los estimados presentado por el BM ponen en evidencia que 3 millones 780 mil personas salieron de la clase media el año pasado; aunque, al no detallar el reporte dónde se encuentra más de la mitad de la población, no se puede afirmar que fueron parte de los 5 millones 166 mil que ingresaron a la pobreza.