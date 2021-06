Karla Torrijos

A pesar de que Javier Chicharito Hernández ha anotado goles últimamente con su equipo, el LA Galaxy, de la Major League Soccer (MLS), hay otros que están en mejores condiciones para ser llamados a la selección nacional para la próxima Copa Oro, consideró el ex futbolista Marcelino Bernal, quien además señaló: Si no quisieron venir en algún momento, no tiene caso convocarlos después, nadie es indispensable .

El ex jugador de Chivas, quien el pasado miércoles anotó su octavo tanto de la temporada en la liga estadunidense, fue incluido por el técnico del Tri, Gerardo Tata Martino, en la lista preliminar para dicho torneo; sin embargo, se especula que no aparecerá en la convocatoria definitiva.

“Javier tuvo muy buenos momentos con la selección, es innegable que ha hecho historia, es el máximo goleador del equipo, pero bajó su nivel y apenas lo está recuperando, dos o tres buenos partidos con tu club no significan que tengas el ritmo para participar con el Tri en un torneo internacional.

“Además, no ha estado en las últimas concentraciones, no está compenetrado con el resto de los elementos llamados regularmente. Algo pasó ahí, no sé exactamente qué fue, pero se juntó con una baja de juego muy importante. Seguramente Martino ha visto que todavía no está a lo que él busca, o quizá Chicharito es quien no se adapta a lo que quiere el entrenador.