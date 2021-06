O

ctavio Paz, en la entrada a su libro El laberinto de la soledad, sintetiza el pensamiento de Antonio Machado:

“Lo otro no existe; tal es la fe racional, la incurable creencia de la razón humana. Identidad = realidad, como sí, a fin de cuentas, todo hubiera de ser, absoluta y necesariamente, uno y lo mismo. Pero lo otro no se deja eliminar; subsiste, persiste; es el hueso duro de roer en el que la razón se deja los dientes. Abel Martín, con fe poética, no menos humana que la fe racional, creía en lo otro: en ‘La esencial Heterogeneidad del ser’, como si dijéramos en la incurable otredad que padece lo uno”.

En Alba o crepúsculo, se pregunta Octavio Paz: ¿Seremos capaces de convivir en democracia abierta con todos sus riesgos y limitaciones? Y contesta: El pluralismo es relativismo, y el relativismo es tolerancia. En las democracias modernas no hay verdades absolutas, ni partidos depositarios de esas verdades. Las absolutas pertenecen a la vida privada: son del dominio de las creencias religiosas o de las convicciones filosóficas. En las sociedades abiertas las derrotas son provisionales y las victorias relativas .