Afp

Periódico La Jornada

Viernes 25 de junio de 2021, p. 3

Shanghái. Con cariño, Zhi Xiang pide a un perro callejero de pelaje largo y enmarañado por la lluvia: Déjame cortarte el pelo, monada . Lo acaba de recoger en la perrera de Shanghái.

Zhi Xiang (se pronuncia Djeu Siang) es un amante de los animales que ha puesto el budismo al servicio del mejor amigo del hombre.

Dos veces por semana acude a la perrera, donde la policía amontona a los perros callejeros. El monje se los lleva a todos, o sea un centenar de supervivientes cada vez.

Cuida a casi 8 mil perros en su templo y en un refugio de los suburbios de la ciudad más grande de China, donde el cambio del estilo de vida trae aparejado el abandono de animales.

Sin la intervención del bonzo, los animales de la perrera serían sacrificados.

Tengo que rescatarlos porque, si no, seguro morirán , explica el monje de 51 años.

Xiang recoge animales de la calle desde 1994. En aquel entonces cuidaba sobre todo gatos atropellados. Pero en los años recientes el abandono de animales ha aumentado.

No es culpa de la gente a la que no le gustan los perros, ni del Estado: se debe a los llamados amigos de los animales que no saben ocuparse de ellos , lamenta el monje, quien no duda en cambiar su túnica ocre por ropa de faena.

Las estadísticas hablan por sí solas: los medios de comunicación chinos estimaron en 2019 que el país más poblado del mundo contaba con 50 millones de animales callejeros. Cifra que se duplica cada año.

Con el enriquecimiento de la población, el mercado de animales domésticos se ha disparado y las tiendas de mascotas venden cachorros de pura raza a precios altos en las grandes ciudades.