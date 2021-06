Hoy mismo la Secretaría de Salud va a informar, pero no es un asunto grave , señaló en cuanto a los efectos del biológico. Hasta el cierre de esta edición, la dependencia no había difundido nada al respecto.

Por lo pronto no le han reportado ninguna alerta especial y subrayó que la vacuna ha producido, en su caso, reacciones mínimas.

Pero te invito (a esa entidad) para que se lo plantees (durante la gira que harán el fin de semana). No debemos enojarnos, ni ustedes y menos nosotros; la autoridad tiene que tener las tres P: presencia, paciencia y prudencia. Y no alterarnos , expresó.

Por la mañana, el mandatario expuso: “En el caso de Sonora hay un repunte de contagio, pero –vamos a decir– no alarmante y todavía no se refleja en el número de fallecidos. Pero no que por la vacuna hayan perdido la vida o estando vacunados hayan perdido la vida personas, que tenga alguna relación, eso no”.

Mencionó las versiones de contagios por el regreso a clases, pero aclaró que los casos no son significativos, no es ni uno por ciento. Creo que aquí en la Ciudad (de México) fueron ocho casos .

Más especialistas, sin despidos

El Presidente reiteró que no habrá despidos del personal contratado para atender la pandemia. Al contrario, se sigue buscando la manera de contratar más especialistas. Muchos más, mucho más ante el déficit de personal médico heredado.

Precisó que en 2018, último año del pasado gobierno, fueron promovidos 8 mil potenciales especialistas y ahora 20 mil, con la meta de llegar a 30 mil, para un posgrado en México o en el extranjero.