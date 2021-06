Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Jueves 24 de junio de 2021, p. 5

Por cuarto día consecutivo desde la reactivación de los trámites para obtener la Tarjeta del Bienestar, miles de personas adultas mayores volvieron a realizar filas muy largas desde las primeras horas de este miércoles con tal de obtener la credencial, y lamentaron que la mala organización de estas tareas es la que está dando pie a aglomeraciones.

La cola que ayer se formó para realizar estas diligencias inició en las puertas de la llamada Torre Bienestar –ubicada en el número 51 de Paseo de la Reforma– y llegó hasta la explanada del Monumento a la Revolución, y aunque esta vez la fila había casi desaparecido a mediodía, la razón de ello es que sólo repartieron 2 mil fichas y ya no atendieron a quien no obtuvo una.