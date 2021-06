Acompañados de una bocina con música de danzón, ayer los ancianos procedentes de distintas partes de la Ciudad de México y su zona conurbada, salieron nuevamente a las calles y caminaron durante poco más de una hora desde la Torre del Caballito al Zócalo capitalino. Con pancartas en las que se leía Walmart, no nos discrimines , insistieron en su petición: Queremos trabajar .

Se dijeron traicionados por la empresa, ya que les aseguró que cuando hubiera mejores condiciones sanitarias tras la crisis de la pandemia de Covid-19 sus fuentes de empleo estarían seguras , lo cual no ocurrió a pesar de que ya cumplimos con el plan de vacunación .

Carlos Ezcurdia, adulto mayor y ex empleado que encabeza el colectivo Empacadores Voluntarios Adultos Mayores –conformado por más de 200 ex empacadores del Valle de México– comentó que la cerrazón de Walmart continúa, no ha habido un diálogo y lo único que pedimos es que nos reintegren en las más de 2 mil 500 tiendas como empacadores voluntarios. Aseguró que esta situación afecta a 35 mil personas.

Walmart está en casa ajena y nos cerró una puerta que si bien no es un empleo formal, sí es una fuente de ingreso para subsistir de manera honrada , comentó Carmen Contreras, ex empacadora de 69 años de edad, quien aún no cuenta con su pensión de la Secretaría de Bienestar.

Cerca del mediodía, el contingente de personas adultos mayores ingresó al Zócalo capitalino. Frente a Palacio Nacional y bajo un intenso sol, lanzaron un unísono clamor: Escúchenos señor Presidente (Andrés Manuel López Obrador), estamos aquí para pedir su apoyo . Ello en referencia a la misiva que la semana pasada le hicieron llegar para pedir interceda ante el incumplimiento de la trasnacional.

Tras permanecer en ese lugar por espacio de una hora –tiempo que aprovecharon para bailar con ánimo y energía rock and roll– Ezcurdia indicó que este jueves la oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia recibirá a una comisión de cuatro ex empacadores para atender su demanda.