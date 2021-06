Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 24 de junio de 2021, p. 4

Morena negocia con la oposición en el Senado la realización de un periodo extraordinario en esa cámara para ratificar el nombramiento de Roberto Salcedo Aquino como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), con la negativa férrea del PAN que incluso demanda que antes se lleve a cabo un análisis a fondo de la actuación de Irma Eréndira Sandoval.

Al respecto, la diputada del PRI Dulce María Sauri Riancho, sostuvo que no ve necesidad de que la Comisión Permanente cite a un periodo extraordinario, ya que ello requiere de mayoría calificada y se pueden esperar los 60 días que faltan para la instalación del Senado, donde se podría ratificar sin problema al nuevo titular de la SFP, quien tiene todas las cartas credenciales para realizar un muy buen desempeño en la Función Pública .

Aclaró que no hay intención alguna del PRI de obstaculizar el nombramiento, e incluso se han reconocido las cualidades de Salcedo Aquino. El funcionario, recalcó, puede desempeñar su función como encargado de despacho mientras se le ratifica.