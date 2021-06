Expuso que tras el malentendido por declaraciones de la vicepresidenta Kamala Harris, y aunque ya estaban los conservadores festinando , la funcionaria aclaró que no recomendó al gobierno mexicano ayudar a las organizaciones no gubernamentales o a la sociedad civil y que cuidáramos la corrupción, y no tratamos nada de eso, nada absolutamente .

En el caso de la presa El Zapotillo, adelantó que habrá reuniones pronto, porque se cometieron muchos errores y además intencionados por la corrupción, porque lo que les importaba era eso, robarse el dinero, sin consultar a la gente, beneficiando a empresas extranjeras .

También debe delimitarse si beneficiará a la población de León, Guanajuato; de Los Altos de Jalisco, o de Guadalajara.

No es el único proyecto en valoración. Por ejemplo, en el caso del tren ligero de Xalapa, Veracruz, se analizan los costos y tiempos de construcción, ya que requiere obras en conjunto como puentes, viaductos y estaciones.