Señaló que hay casos extremos, horrores de la ambición; por ejemplo, no todos los homicidios son perpetrados por la delincuencia organizada sino también se asesina por intereses económicos o de poder.

Expresó con orgullo que ha enseñado a sus hijos a no guiarse por la ambición a lo material.

Pidió que se proyectara en el salón el tuit emitido –según informaron– por un comentarista deportivo y le dio lectura según mi fuente, que es muy cercana a la institución celeste, el nuevo dueño del Cruz Azul será uno de los hijos de López Obrador. Grupo Salinas también entraría en la operación, lo cual me parece fantástico. Tv Azteca podría regresar a transmitir a la Maquina .

Vamos a buscar la forma de que después de la mañanera le sigamos. Yo no, porque no trabajaría ¿a qué horas?, pero otros, (para que) tengamos información permanente, para contrarrestar toda la manipulación de los medios convencionales.

La ambición desmedida al dinero es la mamá y el papá del diablo , soltó.

A eso me refiero, subrayó, cuando planteo que debemos luchar por una sociedad mejor, no materialista, no buscar progresar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, treparnos.

No. Hay que tener lo necesario para vivir, para mantener a la familia, que no falte nada en la casa, que no le falte nada a los hijos, pero al mismo tiempo vivir con mucha dignidad, moralidad, valores espirituales, sin que el dinero obnubile.

Y ahí también juega un papel importante el gobierno, cuando deja de ser el tianguis o la sede del mercantilismo, de la inmoralidad, de la corrupción, añadió.

En cuanto a Quién es Quién en las Mentiras, en analogía al reporte semanal de la Procuraduría Federal del Consumidor Quién es Quién en los Precios, el Presidente pronosticó que seguramente algunos sacarán siempre medallas de oro .

El objetivo es informar porque hay quienes se tragan todo lo que leen o escuchan, aunque hay gente conservadora que no quiere ver la mañanera, o sea, ¡ni vernos! –rio– , y en ese mismo tono acotó que sólo son fifís los de muy arriba.

Y luego –ya sin sonreir– consideró que si los conservadores vieran la mañanera tendrían información más allá de la que obtienen de sus medios.