En un mensaje de encriptamiento resoluble por los destinatarios, añadió: hay otros que les falta manejo institucional, que no saben de estos comportamientos de la urbanidad política, que se sienten muy poderosos. Yo creo que tienen menos recursos que Carlos Slim, pero tienen ínfulas de mandones y piensan que el presidente de México debe ser su pelele, su empleado (...) no se puede ningunear al presidente de México, porque es el representante de todos los mexicanos ( https://bit.ly/35L4FhJ ).

Así lo planteó ayer ante periodistas el habitante de Palacio Nacional: tengo diferencias, no crean que todo es coincidencia. Tengo diferencias con Carlos Slim, pero le reconozco que es un hombre institucional y que tiene una dimensión social de ayuda, y no juega a las vencidas con la autoridad legal y legítimamente constituida .

En ese contexto, el máximo concentrador de riqueza del país se enfila a un amable entendimiento respecto a los daños que hubieran causado las fallas constructivas adjudicadas en un informe preliminar a una de sus empresas. Falta ver cómo se busca desahogar el punto de las responsabilidades penales por la muerte de 26 personas. Lo bueno, para Slim, es que hay un buen ánimo palaciego hacia su persona y empresas, una disposición conciliatoria (el propio Presidente ha precisado que en este tema él es un conciliador) que facilitaría la ciertamente costosa reparación de los tramos mal construidos y la continuidad de los también reparatorios negocios que han caracterizado la evolución patrimonial del empresario siempre alineado de manera gananciosa al poder en turno.

Astillas

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, respondió así a periodistas que le pidieron su opinión acerca de los encuentros de empresarios con el presidente electo de la capital, el panista Eduardo Rivera Pérez: El día que quiera reunirme con los organismos empresariales, que por cierto no tengo buena opinión de ellos, pues los convoco. Pero, ¿para qué? Como que no, no son útiles . Obviamente, hubo revire de los directivos de tales organismos… Y, mientras la senadora morenista por Tamaulipas, Guadalupe Covarrubias Cervantes, ha advertido que propondrá ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se dé curso a la desaparición de poderes en esa entidad si el Congreso local, todavía ahora con mayoría panista, blinda al gobernador García Cabeza de Vaca para que la próxima legislatura local, de mayoría morenista, no pueda aplicar el desafuero y orden de aprehensión en su contra, ¡hasta mañana!

