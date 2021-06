La perla del Caribe

uando a una ostra viva se le aloja por accidente un objeto extraño que no puede eliminar, para protegerse del daño, la ostra inicia una acción defensiva. Empieza a segregar una sustancia cristalina, dura y brillante alrededor del objeto irritante, con el fin de protegerse. Esta sustancia es llamada nácar y está formada por materia orgánica y carbonato cálcico. Mientras el cuerpo extraño permanezca dentro de la ostra, ésta seguirá segregando nácar alrededor del objeto, capa tras capa, haciendo más pura y bella la perla. Esa perla es Cuba hoy.

No hay mejor metáfora para describir a Cuba y el cuerpo extraño de un boicot de 60 años por parte de Estados Unidos.

Carlos Noriega F.

Mensajería DHL no hace envíos a Cuba, aunque cobre por ellos

Como reportó La Jornada, el bloqueo inhumano de Estados Unidos contra Cuba ha generado una grave escasez de medicamentos, motivo por el cual hay interés de amigos y familiares en México de enviar medicamentos vía mensajería. En el pasado DHL sí realizaba los envíos, pero en la actualidad, pese a ofrecerlos y cobrar por ellos, éstos son devueltos con equis o ye excusa. En mi caso, primero, no procedió el envío por la falta de una carta que no me fue entregada para su firma; posteriormente, me cobraron de nuevo y el envío tampoco se hizo, pretextaron que el paracetamol requería de un permiso de Cofepris para su exportación, lo cual es falso.

En suma, dos veces he sido estafado por DHL y lamentablemente no soy la excepción.

Bajo las actuales circunstancias, marcas por el criminal bloqueo y la pandemia que padecemos, es una vergüenza que esta empresa alemana se aproveche de ello.

Cuba, sí. Bloqueo, no.

Andrés Moctezuma Barragán

Solicitan apoyo a fin de comprar jeringas para vacunación en la isla

La Cuba de Martí, la de Fidel, la hermosa isla de América sufre doblemente los efectos demoledores de la pandemia y del bloqueo salvaje de Estados Unidos.

Este bloqueo económico impide que el gobierno cubano adquiera jeringas para la vacunación masiva del pueblo.

Por esa razón estamos solicitando el apoyo de todos los mexicanos bien nacidos para que se solidaricen y manden su apoyo a BBVA a nombre de Olivia Garza tarjeta de débito: 4152313779898704. Cuenta: 547770070. CLABE interbancaria: 012180015477700700. Se les pide anotar en referencia nombre y la palabra Contenedor y enviar el comprobante a [email protected]

Francisco Muñoz Apreza