En sus casi seis décadas en vigor, lo que el propio Washington denomina uno de los conjuntos más completos de sanciones impuesto a cualquier nación no ha logrado su propósito manifiesto de doblegar a la revolución cubana mediante el hambre, pero sí ha causado un dolor incalculable a los millones de habitantes de la isla que han vivido bajo el asfixiante cerco impuesto el 3 de febrero de 1962 por el entonces presidente estadunidense John F. Kennedy.

Si a los estragos del pasado año y medio se suman los casos documentados a lo largo de décadas, en que pacientes de todo tipo de enfermedades no pudieron acceder a los tratamientos que requerían debido a las restricciones estadunidenses, es evidente que se trata de una política homicida e hipócrita, pues usa la supuesta defensa de los derechos humanos para privar al pueblo cubano de insumos vitales. El presidente Joe Biden ha expresado su voluntad de restaurar el liderazgo moral perdido por Estados Unidos durante el cuatrienio de Donald Trump, y por ello ha sido decepcionante que no sólo no tome acciones para paliar los devastadores efectos del bloqueo en tiempos de pandemia, sino que mantenga las medidas de endurecimiento dictadas por el magnate. Asimismo, resulta sintomático de la deriva autoritaria del gobierno colombiano que por segunda vez Bogotá se abstenga en un voto que es y ha sido manifestación de la unidad latinoamericana ante un acto inadmisible de injerencismo.