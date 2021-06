Sputnik, Prensa Latina y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 24 de junio de 2021, p. 23

Río de Janeiro. El Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil declaró ayer que el ex juez y ex ministro de Justicia Sergio Moro fue parcial al juzgar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el caso del departamento de Guarujá, en el estado de Sao Paulo.

Por siete votos a cuatro, el pleno de la máxima corte del país confirmó una decisión que parte del tribunal ya había tomado en abril, cuando decretó que Moro actuó de manera parcial, informó el portal de noticias UOL.

La verdad triunfó , tuiteó Lula al celebrar el fallo por el cual todas las medidas tomadas por el entonces juez Moro en ese caso serán anuladas y el proceso tendrá que retomarse desde cero en la Justicia Federal de Brasilia, donde fue transferido en abril.

Moro condenó a Lula en julio de 2017 por presuntos delitos de corrupción pasiva.

Luego, esa condena fue confirmada en instancias superiores, lo que llevó al ex presidente a la cárcel y lo apartó de la carrera presidencial en 2018, elecciones en las que partía como favorito y en las que ganó el neofascista Jair Bolsonaro, quien nombró a Moro ministro de Justicia, cargo en el que permaneció hasta abril del año pasado.

Al ex mandatario se le acusó, sin pruebas, de la posesión de un departamento triplex en el área litoral de Guarujá, en el estado de Sao Paulo, supuestamente recibido a cambio de beneficiar a la empresa OAS.