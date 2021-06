Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Jueves 24 de junio de 2021, p. 20

Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), llamó este miércoles a abandonar la búsqueda de adversarios y planteó pasar a la construcción de acuerdos . El país, quizá más que nunca, nos necesita a todos , afirmó.

Aseguró que los organismos del sector privado no se reúnen para participar en procesos electorales o consultas, pues la función del empresariado es crear riqueza.

A través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, el empresario aseguró que se percibe inquietud por la actividad de los empresarios en nuestra sociedad .

No he participado en reunión alguna en la que se planee la participación de los organismos que representan al sector empresarial en procesos electorales o de consulta, y estaría en total desacuerdo porque ese no es su cometido , dijo.

Me parece pertinente aclarar cuál es la función de los empresarios y qué corresponde a los organismos de representación. A los empresarios nos toca crear riqueza, generar empleos de calidad, mejorar las condiciones de vida de la sociedad y cumplir con la ley , apuntó.

Acotó que dentro del sector existen diversos perfiles de empresarios que están interesados en los asuntos políticos y algunos han apoyado a partidos de la diferente gama ideológica que existe.