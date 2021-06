Reyes Martínez Torrijos

Jueves 24 de junio de 2021

La novela El asedio animal habla de la situación de Colombia: una serie de jerarquías, violencias y pensamientos que las generan, causas del actual estallido social , sostiene la narradora Vanessa Londoño, quien presentará hoy de forma virtual su libro.

La autora menciona en entrevista desde Bogotá que, si bien el texto publicado por Almadía fue terminado en enero de 2019, su lectura “se altera por lo que está pasando, plantea una cuestión sin resolver, como dice Elena Garro en Los recuerdos del porvenir: ‘esa maldición de una historia cíclica, que se repite con sus mismas violencias y donde el futuro es un reflejo muy opaco del pasado’”.

Londoño (Bogotá, 1985) agrega que era un estallido social que se veía venir hace muchísimos años. Las condiciones de desigualdad gravísimas en Colombia precipitadas por la pandemia y por una respuesta superficial de una clase política que siempre ha trivializado el sufrimiento del otro .

Sostiene que realizó en la narración una “labor como cartógrafa de un territorio y sus preocupaciones sobre él. Habla de un ingreso de la animalidad que asedia permanentemente al statu quo. Esa apropiación de la animalidad como una forma de encontrar la humanidad también”.

El tema sexual, dice la ganadora del Premio Nuevas Plumas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017, plantea en este título una relación de violencia y de apego en las relaciones afectivas y sexuales. También hay una manifestación confusa sobre el deseo y el abuso que permea mucho en la convivencia en un territorio dominado por el patriarcado .

La también abogada menciona que algunas mutilaciones que aparecen en la novela no son exactamente físicas. Son ficción de una geografía donde sí se han dado esos escenarios horrendos, pero también hay una cuestión simbólica, no poder como mujeres denunciar a nuestro violentador tiene la connotación de que nos hubieran amputado la lengua. Y la discriminación, como no tener piernas .

La escritora se refiere a los cultivos tradicionales en su novela. “Hay una relación poco evidente de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. No sólo se ha precarizado su labor, sino que a través del control de las semillas se les ha impedido el dominio sobre la tierra, sus cosechas y la actividad del campo.