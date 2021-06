L

a reforma electoral está en el radar. Entiendo bien que el INE es el epicentro de una ­disputa política entre la 4T y sus opositores. Es evidente la alta dosis de subjetividad y hasta revancha política. López Obrador guarda resentimientos políticos al árbitro electoral desde 2006 en la crisis electoral del haiga sido como haiga sido . También en el proceso de 2012 por no haber sido acuciosa, la autoridad electoral, en la fiscalización por el descarado y evidente financiamiento ilícito hacia la campaña de Enrique Peña Nieto. En el último proceso electoral los límites se rebasaron. El Presidente se declara garante de la limpieza electoral y ante la crisis de la oposición, el INE se convirtió en un contrapeso político que no le correspondía. Ambos actores rebasaron el dominio de su competencia. Ambos invadieron territorios prohibidos y peligrosos.

Es indudable valorar la importancia que ha obtenido el IFE/INE en la construcción de la vía democrática en el país. Por ello resulta obvio mantener una institución creíble, competente y altamente confiable para contar bien los votos de los mexicanos. Sin embargo, siempre es perfectible. El IFE/INE fue creado en los años 90 para arrebatar la organización del proceso a los autoritarios gobiernos priístas que manipulaban y acomodaban los resultados a su conveniencia. El IFE se constituye como garante de los recuentos y de la equidad en las contiendas. Hoy el contexto sociopolítico es muy diferente. Lamentablemente la miserable cultura política de los partidos no respeta las reglas, las leyes ni el espíritu de las contiendas. Las trapacerías de los partidos han mostrado deslealtad con la democracia electoral. Su visión se hizo de corto plazo y su horizonte se reduce a las siguientes elecciones. Ganar a toda costa, no importa cómo, no importa cuánto, ni interesa con quién. Importa ganar. De manera recurrente violan reglas electorales para su provecho. Así surgen escándalos como el Pemexgate, los Amigos de Fox, las tarjetas Monex. Así que a cada reforma electoral le seguía un recetario de prácticas malandras para burlar las nuevas normas. Recordemos cuando el Estado cedió los tiempos oficiales de radio y Tv para otorgar equidad. Ante ello, los partidos crearon con los concesionarios un mercado negro de comunicación política. No hay reforma política que resista la deslealtad de los actores. Ni una ciudadanía que soporte el doble discurso, la doble moral y la hipocresía de sus dirigentes.

Por ello, cada reforma emerge por gazapos en la arena electoral. Cada reforma agrega funciones al árbitro y centraliza más su actuación. Hoy es una tosca institución que ha llegado a un techo peligroso. Las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 mostraron profundas fisuras en el andamiaje electoral. Las elecciones de 2018 se cuecen aparte dado el amplio número de votos pro-AMLO. Presento unos primeros sesgos que deben corregirse.