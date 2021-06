Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de junio de 2021, p. 15

Miles de personas acudieron ayer a realizar los trámites para obtener la tarjeta que otorga la Secretaría del Bienestar (SB) a las personas adultas mayores de 65 años que no cuentan con una pensión, lo cual generó filas muy largas alrededor del inmueble donde se lleva a cabo la entrega.

Sabedoras de la enorme cantidad de gente que llega a la Torre Bienestar para dejar los documentos con los que se obtiene el plástico, hay personas que arriban desde las 4 o 5 de la mañana, armadas de paciencia, y muchas de ellas con banquitos y cobertores para hacer más llevadero el tiempo de espera.

Antonio Arias, por ejemplo, llegó junto con su esposa Concepción Lorenzana a las 6 de la mañana, pero aun con ese tiempo de anticipación, encontró una fila de varios cientos de personas, algunas de las cuales le contaron que se habían quedado a dormir desde un día antes con tal de conseguir una ficha para ser atendidos.

Sin embargo, dice, la espera vale la pena, porque a nuestra edad ya no tenemos empleo y las pensiones son muy bajas. La verdad, me sirve de mucho para sacar nuestros problemas económicos. Antes podíamos ir a las tiendas a empacar, y ahora ya no. ¿De qué otra forma se puede uno seguir manteniendo? , se preguntó.

A fin de agilizar la atención, decenas de trabajadores de la SB recorren la fila para recoger los documentos que deben entregarse para tramitar la Tarjeta del Bienestar, que son fotocopias de acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial.