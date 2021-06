Con base en las reglas de la Unops, las empresas enviaron sus preguntas, pero en la mayoría de los casos no hubo respuesta satisfactoria. En varios, la agencia se limitó a remitir a los interesados a lo establecido en la convocatoria.

Recordó que el proceso organizado por la Unops excluyó aspectos básicos como la junta de aclaraciones, donde los fabricantes solían resolver dudas respecto de la convocatoria, entre otros, sobre los precios de referencia, requisitos poco claros y otros términos del contrato que, de no comprender a cabalidad, puede llevar a que los laboratorios desistan de participar.

Después de meses de no dar ninguna información, parece que ya se dieron cuenta de que somos parte de la solución , comentó Juan Villafranca, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf).

De todas maneras, los contratos tendrán vigencia de un año y se prevé que concluyan en junio de 2022.

Durante la reunión del lunes, el personal de la Unops señaló, respecto de los resultados de la compra consolidada –en la que 55 por ciento de las claves no se adquirieron mediante este mecanismo–, que algunas se declararon desiertas, es decir, no hubo ofertas; otras son no asignadas , pues los oferentes incumplieron requisitos. Por otro lado, están las asignadas .

Para los empresarios, lo que está claro es que más de la mitad de los productos convocados no fueron adjudicados a alguno de los laboratorios.

Otros ejecutivos farmacéuticos consultados resaltaron el problema que tendrán las instituciones, porque más de la mitad de los insumos para la atención de pacientes no fueron comprados por la Unops.

Aunque el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) inició los procedimientos para adquirirlos, es evidente que el desabasto será cada vez mayor en las clínicas y hospitales que dependen de este mecanismo.

Villafranca comentó que los resultados de las mesas de trabajo serán útiles para el siguiente proceso de adquisición que abarcará de 2022 a 2024.

De hecho, dijo, a estas alturas ya se debería estar iniciando esa licitación, con la finalidad de que esta vez los laboratorios cuenten con el tiempo suficiente para planear y llevar a cabo la elaboración de sus productos.

Recordó que se requieren al menos cuatro meses para comprar la materia prima, prepararla y fabricar los medicamentos.