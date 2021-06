Jared Laureles

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de junio de 2021, p. 11

Trabajadores activos y despedidos de la planta automotriz General Motors (GM) en Silao, Guanajuato, consideraron inverosímil la decisión de la autoridad laboral de otorgar un plazo más al sindicato cetemista Miguel Trujillo López para que reponga el proceso de legitimación del contrato colectivo, que se extendió al 20 de agosto sin aplicar una sola sanción por sus reiterados incumplimientos y abusos .

En entrevista, empleados de la armadora –que solicitaron no ser identificados por temor a represalias– lamentaron que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no haya aplicado algún tipo de sanción , toda vez que desde que canceló las votaciones en abril pasado, el sindicato tiene en marcha una campaña de intimidación y coacción del voto, que es precisamente lo que pidió no se hiciera en su comunicado del 11 de mayo, y ahora nuevamente en su acuerdo de ejecución.

Por irregularidades graves , como la destrucción de material electoral, la dependencia canceló y posteriormente ordenó al sindicato reponer la consulta en un plazo improrrogable de 30 días naturales , que venció el pasado 11 de junio.