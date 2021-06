Blanche Petrich

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de junio de 2021, p. 9

Durante 23 años consecutivos, Cuba ha presentado ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) una misma resolución que titula Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos . Nunca este llamado fue tan dramático como el de 2021 y llega precedido de una vasta campaña internacional en la que centenares de ciudades y organizaciones se han sumado al clamor: fin al bloqueo .

En el informe actualizado que presentará La Habana hoy en Nueva York se ponen en la balanza los daños materiales acumulados en casi 60 años de cerco comercial y económico. Pero sobre todo se expresan los daños intangibles.

No hay cálculo alguno que mida el sufrimiento y el impacto sicológico en el contexto del Covid-19.

“No es posible contabilizar –sostiene el documento del ministerio de Relaciones Exteriores– la angustia de un cubano que no puede acceder a un medicamento específico porque una entidad estadunidense se negó o se le prohibió enviar los insumos necesarios para su producción. No se puede medir la impotencia que causa la imposibilidad de materializar donativos y compras realizadas en el exterior para enfrentar la pandemia porque las compañías involucradas en su transportación cuentan con una sociedad estadunidense como accionista y temen ser objeto de medidas punitivas.”

En números, sólo entre abril y diciembre de 2020 esta política causó pérdidas a Cuba por 3 mil 586,9 millones de dólares; un total de 9 mil 157,2 millones de dólares si se considera el periodo de abril de 2019 a diciembre de 2020.

Pero no hay forma de medir la angustia que cuantifique el riesgo que implica realizar una transacción en concepto de importación de alimentos, que podría ser congelada o denegada. No hay manera de justificar la desesperación de un ingeniero que no puede obtener los softwares que necesita para su actividad profesional.

En diciembre de 2014, Barack Obama anunció el embargo que para entonces cumplía 54 años. Se allanaba ya el camino para una reunión con el entonces presidente cubano Raúl Castro en Panamá y una normalización de relaciones de las dos naciones. El aislamiento a Cuba no ha funcionando. No podemos continuar haciendo lo mismo durante 50 años y esperar un resultado diferente . En 2016 Estados Unidos e Israel por primera vez se abstuvieron, en lugar de votar en contra, de la resolución contra el bloqueo en la ONU.

Duró poco el deshielo

Muchos vieron el momento como el verdadero punto final de la guerra fría, pero el deshielo no duró mucho. Donald Trump llegó a la Casa Blanca y en poco tiempo dio marcha atrás a todos los avances en la relación bilateral y aplicó 243 nuevas medidas para recrudecer la sanción.