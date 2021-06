Andrea Becerril y Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de junio de 2021, p. 4

El nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo –que ejercerá de encargado de despacho hasta que sea ratificado en el cargo por el Senado–, es uno de los funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que dejaron la institución o fueron despedidos cuando David Colmenares Páramo asumió el puesto de auditor superior, en 2018.

Junto con funcionarios como Muna Dora Buchaín, ex directora general de la Auditoría Forense de la ASF; Salim Arturo Orfi Magaña, ex titular de la Unidad de Gasto Federalizado; Javier Pérez Saavedra, ex auditor de Cumplimiento Financiero, o Fernando Cervantes, ex auditor especial de Tecnologías de la Información, Roberto Salcedo, ex auditor de Desempeño, era parte del equipo cercano del auditor superior Juan Manuel Portal, antecesor de Colmenares Páramo.

De acuerdo con funcionarios y ex funcionarios consultados, el nuevo secretario de la Función Pública es un funcionario con experiencia, que actúa con discreción, que a pesar de ser subsecretario de la SFP no figuraba como colaborador cercano de su antecesora, Irma Eréndira Sandoval.

El Senado, en receso; retorna en septiembre

El nombramiento de Salcedo como nuevo titular de la SFP debe ser ratificado por el Senado y, mientras se lleva a cabo el proceso legislativo, ya que esa cámara está en receso, el funcionario puede desempeñarse como encargado de despacho, precisó el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.