Podría el gobierno demandar a Grupo Carso por la via judicial para obtener la reparación del daño causado en la tragedia de la L í nea Dorada, sin embargo, ha preferido una ruta extrajudicial. El presidente López Obrador reunió ayer a Claudia Sheinbaum y Carlos Slim en Palacio Nacional a conversar sobre el espinoso tema. Debería existir un seguro que se hiciera cargo de las pérdidas materiales causadas por el siniestro, pero en caso de no existir, correspondería a Carso hacerse cargo de los gastos. La semana pasada, López Obrador dijo que Slim es un empresario responsable y comprometido con el país, quien no juega a las vencidas con el gobierno, como otros hombres de negocios; además, destacó que es alguien con quien se puede dialogar para llegar a acuerdos en cualquier situación, antes de acudir a los tribunales. El encuentro culminó pasadas las 12 horas. Slim entró a pie a Palacio Nacional, pero salió en su Mercedes Benz para evitar a los reporteros. Más tarde, Claudia Sheinbaum dijo que en su momento se dará la información que se tenga que dar. No hay absolutamente nada que esconder. Nosotros estamos del lado de las víctimas y de la justicia. Cada instancia tiene su función, pero hay una parte fundamental que tiene que ver con la rehabilitación de la línea 12 .

Como era de suponer, no se resignaron a perder las elecciones; resultó insuficiente el apoyo que dio el ex presidente de la Coparmex Gustavo de Hoyos a la alianza PRI-PAN-PRD. Querían el control de la Cámara de Diputados, pero quedaron cortos de votos. Se dicen animados porque la clase media votó contra Morena, pero es una interpretación equivocada de los hechos. Entidades del país donde hay clases medias muy importantes y decisivas, como las dos Baja California y Sonora, dieron el triunfo a los candidatos del partido de López Obrador, al igual que en la mayoría de los distritos electorales. Obviamente, los coparmexos tienen derecho a hacer su lucha otra vez.

Ahora que está de moda Gabriel Quadri de la Torre, viene a mi memoria que lo conocí cuando él fungía como presidente del Instituto Nacional de Ecología y yo era integrante de la mesa directiva del Colegio de Ingenieros Geólogos de México. Nos envió con él la doctora Julia Carabias, quien era titular de Semarnat, para que le presentáramos un trabajo referente al confinamiento de residuos tóxicos del corredor industrial Minatitlán Coatzacoalcos.

Desde ese momento me di cuenta de que era un fantoche, estafador y presuntuoso de sus posgrados. Hasta la fecha sigo sin comprender la razón por la que lo nombraron en el puesto que ocupaba, ya que no sabía ni madres de lo que es la ecología. Siempre ha sido corrupto y vividor del erario. Sus declaraciones recientes me indican que no estaba yo equivocado, y aquí cabe la sentencia de que el hecho de tener maestrías y doctorados no quita lo pendejo. Hoy por la mañana nuestro excelente Presidente le envió el mismo mensaje públicamente, nada más que con otras palabras.

México, entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa del mundo: ONU. Qué raro el comunismo que se desarrolla en México.

