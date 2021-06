Exige a Joe Biden terminar con el bloqueo contra Cuba

U

na y mil veces, ¡que viva Cuba! Excepto Estados Unidos e Israel, hoy todo el mundo votará para poner fin al bloqueo, despiadado e inhumano, que los gobiernos estadunidenses han impuesto a Cuba durante 60 años. Todos los latinoamericanos y casi todos los habitantes de nuestro planeta respetan y quieren a nuestros hermanos de la isla bella.

Presidente Biden: déjenos ver su inteligencia, su noble sentimiento, su creatividad y su humanismo. Ponga fin a esa barbarie y a ese infame y cruel bloqueo. Distíngase como un gran personaje de este siglo.

Ayer, hoy y siempre:

¡Que viva Cuba!

Jorge Fons

Celebra 150 años La Internacional

Hoy hace 150 años, el 23 de junio de 1871, durante la Comuna de París se crea La Internacional, himno mundial del pueblo trabajador.

La letra original de la canción fue escrita por el francés Eugène Pottier en 1871 y la musicalizó el belga Pierre Degeyter, 17 años más tarde. En 1889, la pieza se convirtió en el himno de la Segunda Internacional y a través de los años ha pasado a representar a los trabajadores. Se le escucha en todas las luchas.

Arriba los pobres del mundo / De pie los esclavos sin pan / Y gritemos todos unidos / Viva La Internacional. / Removamos todas las trabas / Que nos impiden nuestro bien / Cambiemos al mundo de base / Hundiendo al imperio burgués. / Agrupémonos todos / En la lucha final / Y se alcen los pueblos / Con la Internacional. / Agrupémonos todos / En la lucha final / Y se alcen los pueblos con valor / Por la Internacional. / El día que el triunfo alcancemos / Ni esclavos ni hambrientos habrá. / La tierra será el paraíso / De toda la humanidad. / Que la tierra dé todos sus frutos / Y la dicha en nuestro hogar / El trabajo es el sostén de todos / Que la abundancia hará gozar. / Agrupémonos todos / En la lucha final / Y se alcen los pueblos / Por la Internacional. / Agrupémonos todos / En la lucha final / Y se alcen los pueblos con valor / Por la Internacional.

Pablo Moctezuma Barragán

Lleva un año sin respuesta a solicitud de pensión universal

A la Secretaría de Bienestar: el 19 de junio de 2020 me inscribí en el programa del bienestar social para la pensión universal, por primera vez solicitando dicho apoyo. Se me otorgó el folio 3174586.

Por segunda ocasión, a petición del personal que atiende dichas actividades, volví a inscribirme el 9 de febrero del presente año y se me otorgó la contraseña MIRC266. A la fecha no he tenido respuesta.

Por tal motivo, solicito respetuosamente, a quien corresponda, que se me informe cuál es el mecanismo que debo utilizar para que se atienda mi petición y se me incluya en este programa de bie­nestar social que en buena hora implementó nuestro gobierno.

Teléfonos celulares donde se me puede localizar: 55 4085 7684 y 55 2711 4052.

Alicia Zepeda Sosa

Reflexiona sobre la lucha de clases y el Estado de bienestar

¿Nueva clase media? Dentro del esquema de la composición de las sociedades en los medios de producción capitalista, lo que hay es lucha de clases; de acuerdo con la abstracción de Carlos Marx, sólo existen dos clases sociales: la dueña de los medios de producción –tierras, fábricas, transportes, comunicaciones, bancos, etcétera– y aquellos que sólo poseen su fuerza de trabajo, que la venden al dueño del capital bajo un esquema de explotación, por un salario que no alcanza a cubrir las necesidades de las familias de los trabajadores, de aquellos que producen con sus manos la riqueza y de los intelectuales.