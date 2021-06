▲ En imagen del 11 de septiembre de 2018, cuando se celebraba el Día de Cataluña, miles de personas exigían la liberación de Oriol Junqueras, ex vicepresidente catalán y uno de los beneficiados con el indulto del gobierno español. Foto Afp

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de junio de 2021, p. 27

Madrid. El Consejo de Ministros del Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez y del cual también forma parte Unidas Podemos, aprobó el indulto a los nueve políticos catalanes que cumplen condena por su participación en la declaración unilateral de independencia en octubre de 2017, acusados de sedición y malversación.

En una declaración institucional sin derecho a preguntas, Sánchez argumentó que es el primer paso para alcanzar la concordia y el diálogo entre Cataluña y España.

El conflicto en esta región, dividida entre independentistas y oponentes a la separación, vivió una jornada especial que podría marcar un antes y un después. Finalmente el Ejecutivo español concedió los indultos, a condición de que los beneficiados no cometan algún delito entre los tres y los seis años próximos. Sólo se eliminaron las penas por el cargo de sedición, pero se mantienen las de malversación, con lo que sigue vigente la inhabilitación para ejercer un cargo público.

Cada expediente de indulto está personalizado en función de la condena de cada uno, pero en este caso la concesión es idéntica y apela a una de las prerrogativas que establece la Ley de Indultos que data de 1870 y es la de utilidad pública .

El gobierno español explicó que los indultos son necesarios para restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española .

Además, sostiene que la medida de gracia no exige que los beneficiados deban cambiar sus ideas. No esperamos tal cosa. No fueron encarcelados por sus ideas, sino por actos contrarios a la legalidad .

Los beneficiados por el indulto son el ex vicepresidente del gobierno catalán y líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, la ex presidenta del Parlamento Carme Forcadell, los ex consejeros Raúl Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, y los activistas sociales Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

El resto de imputados, entre ellos el ex presidente catalán Carles Puigdemont, se encuentran refugiados en otros países, este último en Bélgica, por lo que no han sido juzgados y su situación penal no cambia, aunque sí se espera que con la reforma del Código Penal para disminuir las penas por el delito de sedición se beneficie su causa.