La hija del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori comenzó a denunciar fraude cuando Castillo la superó en el lento escrutinio, sin aportar pruebas contundentes.

No queremos golpe de Estado, deseamos democracia, y eso es lo que no se da actualmente en Perú, declaró a la agencia de noticias Afp un comandante retirado de la fuerza aérea, que pidió no revelar su nombre.

Esta inusual manifestación fue convocada en las redes sociales después de que el presidente interino, Francisco Sagasti, condenó los llamados de oficiales jubilados a los jefes de las fuerzas armadas para impedir que Castillo sea proclamado vencedor de la elección, lo que fue interpretado por sectores de la derecha como un velado apoyo al candidato izquierdista, un maestro rural de Cajamarca.

Los manifestantes, entre los que había también personas ajenas al mundo militar, corearon comunismo nunca más y otras consignas en defensa de sus votos.

Mientras Perú sigue en vilo a la espera de conocer al ganador de la presidencia y los mercados reflejan la incertidumbre política, la jefa de gabinete, Violeta Bermúdez, reiteró ayer que los comicios fueron limpios y que no hay ningún indicio de fraude.

Destacó que eso es lo que han dicho los observadores de la OEA que han supervisado las elecciones y aseguran que se han realizado con normalidad .

El escrutinio de todas las mesas de sufragio culminó hace una semana y dio 50.1 por ciento a Castillo, con 44 mil votos de ventaja sobre Fujimori, quien obtuvo 49.8 por ciento.