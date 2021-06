Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 23 de junio de 2021, p. 21

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la estrategia para enfrentar la crisis económica, en medio de la pandemia, fue exitosa y sin seguir las recetas de los organismos financieros internacionales.

Esa fórmula, déjenme presumir, es nueva y la vamos a registrar para que no vaya a haber plagio; no vamos a cobrar derechos de autor, pero sí queremos que se sepa que es una forma distinta de enfrentar una crisis, completamente distinta, y nos dio resultados , sostuvo.

Ayer, durante la conferencia de prensa matutina se le preguntó sobre los distintos proyectos de infraestructura, el mandatario subrayó que el propósito es terminar con todas las obras en proceso a más tardar a finales de 2023, nueve meses antes de concluir el sexenio.

Al entrar en el tema económico, anticipó que esta semana acudirán a la mañanera Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda, y Rogelio de la O, quien lo remplazará a principios del próximo mes, para que informen de la situación del país en esta materia.

Yo sólo adelanto que vamos muy bien en la recuperación económica, que está creciendo la economía, se están recuperando empleos y todos los indicadores reflejan que vamos a salir pronto, antes que otros países y mucho mejor librados, porque no se contrajo deuda, no aumentaron los precios de los combustibles y no se aumentaron los impuestos.