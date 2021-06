En realidad, la medida no sorprendió a Paola, quien la asimiló como una jugada orquestada luego de lo que había enfrentado en la fase final de la preparación, desde que la obligaron a concentrarse en la burbuja establecida en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, y de permanecer ahí aun cuando ya no era necesario, porque el preolímpico de Japón se había aplazado de mediados de abril a principios de mayo.

No quería meter las manos al fuego por algo que no era mío , insistió Paola. A mí no me consta, no sé si sea verdad o mentira el tema de los desvíos y no podía subir esa carta a redes. Ese fue el principal enojo, el no apoyar algo que no me pareció .

No quise meter las manos al fuego , sentenció la histórica clavadista al recapitular que el desencuentro con la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Connade) empezó por negarse a difundir en redes sociales que se impidiera la desaparición, en 2020, del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), de lo que no se arrepiente porque desconocía si había desvío de recursos, además de que la dirigente era señalada en aquel momento por la Secretaría de la Función Pública, por inconsistencias en su gestión.

Mediante una carta dirigida a Ana Guevara el 8 de abril, la clavadista anunció que, por su condición de madre, dejaría el CNAR para atender a su hija de tres años en Guadalajara, donde está su sede de preparación.

En esa misiva, que compartió ayer, también se manifestó en desacuerdo con las “amenazas de las autoridades de la Conade… de perder los apoyos en caso de abandonar la concentración debido a que he cumplido como atleta de alto rendimiento. Siembre he sido una deportista disciplinada, trabajadora, responsable y conocedora que los apoyos se ganan con base en rendimiento, y mis resultados avalan los que he ganado.

Tampoco estoy de acuerdo que me condicionen una plaza olímpica que me gané y que merezco, y que si no me la otorgan, defenderé en el momento que sea necesario y tengo el derecho de competir por ella , anota en el escrito.

Días después del fin de semana que se ausentó de la concentración, Paola acudió a Kiril Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación, para solicitarle que le respetara el lugar que había obtenido, pero dirigente le respondió que tenía sus propios problemas, así me dijo, y que todo estaba en manos de la directora de la Conade .

Habló entonces con Ana Guevara, a quien le recordó que hacía un año le había prometido que la plaza era suya y que la defendería, pero le respondió que la federación era la que debía avalarla y que también era cuestión del Comité Olímpico Mexicano , organismo al que también recurrió.

La atleta denunció que ese fue lo que detonó el mayor enojo, según se lo habría señalado Luz María Chávez, colaboradora de la Conade, quien la habría reprendido: “‘Tuviste un error en ir con el Comité Olímpico para ver lo de tu plaza, no debiste de haber ido si la directora de la Conade ya te había dicho que esa plaza tuya iba a ser tuya’”, citó Paola, que en ese momento también recordó las palabras de Guevara cuando se negó a ayudarla en redes sociales, en 2020: “'No me vas a ayudar en este sentido, pues veremos qué es lo que pasa’”.

Lo cierto es que después de los acontecimientos y de un año complicado por el Covid en el que padeció la enfermedad, además de neumonía, y se recuperó, Paola está tranquila porque le heredo a México la plaza olímpica , disfrutando el tiempo con su hija, y no descarta la posibilidad de extender su carrera hasta los Juegos de París 2024.