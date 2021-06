Hemos decidido que diversas delegaciones zapatistas saldremos a recorrer el mundo, caminaremos o navegaremos hasta suelos, mares y cielos remotos, buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la lástima. Iremos a encontrar lo que nos hace iguales… una delegación mexicana, conformada por el CNI-CIG, el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y el EZLN”.

La otra delegación será aerotransportada, y más numerosa, les alcanzará en Europa. Justamente están enfrentando obstáculos para obtener pasaporte. La Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional envió una carta el pasado 14 de junio, al Colectivo Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos, donde denuncia que los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores actúan con un racismo extremo ante indígenas zapatistas que llevan meses con el trámite de pasaporte. Los zapatistas han recordado que el titular de la cancillería acompañó a Manuel Camacho (†) en los diálogos de la catedral en 1994. La carta se difundió a medios y a redes; el propio colectivo publicó otra destacando el racismo estructural, que por cierto es histórico en el país, y diversos colectivos y personas están protestando, además, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, al enterarse, ofreció que la dependencia involucrada resuelva esta situación y respete a la comisión zapatista... Para indignarse y exigir que se afronte el racismo de Estado, sugiero leer el texto A ti te toca esperar , testimonio del desprecio racista contra los pueblos originarios (Raúl Romero, caminoalandar.org, 20/6/2021). Hay que destacar la insistencia del EZLN en apegarse a la legalidad, indican que no están pidiendo favores, han cumplido los requisitos para toda la población mexicana.y aclaran que a nosotras, las comunidades zapatistas, no sólo no nos avergüenza decir que somos mexicanas, nos enorgullece. Porque ese orgullo no nos nace mirando hacia arriba y a sus historietas, sino mirando, escuchando y hablando con el México de abajo, sus vidas y sus muertes .

Otro factor importante, es el llamado pasaporte zapatista de trabajo, expedido por el EZLN para la delegación, donde incluye un punto que refleja cuidado estratégico y mensaje para las autoridades de los países que visitarán, así como a sectores de la sociedad en Europa que acaso sólo guardan la imagen del 1º de enero de 1994: 3. El o la titular de este documento tiene prohibida la portación y uso de armas de fuego de cualquier tipo, y no puede ni proponer, ni sugerir ni alentar cualquier actividad que implique, o derive en, el uso de armas de fuego en el lugar donde haga su trabajo .

La travesía puede significar un salto en la construcción de ese otro mundo tan necesario.