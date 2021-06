Víctor Ballinas

El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que la masacre de Tamaulipas es resultado “de la laguna y de los espacios que se dejan cuando las autoridades están confrontadas, no hay coordinación y eso lo aprovecha la delincuencia. Es un tema delicado que no debiera verse como un evento más de seguridad, sino que se deben atender sus causas.

Hoy no existe la coordinación que se requiere entre la federación con lo local y, por supuesto, lo municipal; se da esto que es muy lamentable, debe esclarecerse y evitar que continúen o vuelvan a repetirse estos hechos.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, consideró que la masacre del pasado sábado en Tamaulipas es muy lamentable. El Senado, por mi conducto, expresa su más sentido pésame a los familiares y a los amigos de las víctimas, porque fue un cobarde atentado y un asesinato de gente inocente .