Sandoval encabezó la SFP los primeros dos años y medio de este sexenio, dependencia desde la que se implementó una de las políticas centrales del presidente López Obrador: el combate a la corrupción.

Como su titular, dirigió una administración de claroscuros desde la que se sancionó a más de 4 mil 860 servidores públicos, muchos de ellos de alto perfil, y a más de 360 empresas contratistas de la administración pública federal. Asimismo, implementó la Ley Federal de Austeridad.

A la vez, recibió críticas desde diversos sectores por su forma de conducir la estrategia o por incumplimientos para la instauración de las herramientas del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En dos años y medio, en la palestra de Sandoval pasaron sanciones económicas e inhabilitaciones por 10 años a varios funcionarios de alto nivel de la administración de Enrique Peña Nieto: Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social; Luis Videgaray, ex canciller; María Cristina García Cepeda, ex titular de la Secretaría de Cultura; Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, así como el ex titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y ex comisionado para la Seguridad y el Desarrollo en Michoacán, Alfredo Castillo.

Un caso polémico fue la sanción a la empresa Cyber Robotics, propiedad de León Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, por irregularidades en contratos con la delegación del IMSS en Hidalgo para la venta –en medio de la pandemia de Covid-19– de 20 ventiladores inservibles por 30 millones de pesos.