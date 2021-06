Enrique Méndez y Roberto Garduño

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en un video y un breve mensaje en sus redes sociales de su determinación de despedir a Irma Eréndira Sandoval Ballesteros de su cargo de secretaria de la Función Pública (SFP) y sustituirla por Roberto Salcedo Aquino.

He tomado la decisión de llevar a cabo un cambio al iniciar una nueva etapa en el gobierno, y vamos a llevar a cabo otras reformas; vamos a llevar a cabo una reforma administrativa y vamos a profundizar más en el combate a la corrupción y en hacer un gobierno austero, en seguir siendo un gobierno austero, sin lujos, con el criterio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre .

Desde su despacho en Palacio Nacional –donde grabó el mensaje– agradeció de manera breve a la funcionaria saliente por colaborar en el inicio de su administración, sobre todo en lo que se le encargó, el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana de Estado, y cumplió cabalmente .