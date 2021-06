P

erdón, pero la inquietud me lleva a hacer ciertas preguntas cuyas respuestas pueden ser parte fundamental de lo sucedido electoralmente en la Ciudad de México.

Aunque de fuente muy confiable se me ha dicho que el jefe de Morena en la Ciudad de México, Héctor Ulises García, se va esta misma semana del partido –alguien nos comentó que no era militante–, el asunto es pedirle cuentas sobre las acciones de ese organismo en la elección pasada.

Y es que hasta donde nosotros sabemos, a Morena le correspondió la cantidad más alta de las llamadas prerrogativas, es decir, dinero que se utiliza en las campañas políticas. A Morena le tocaron casi 49 millones de pesos para el gasto en propaganda.

El asunto es que, según algunos datos oficiales, Morena es el partido que más rebasó el tope de campaña. Aunque no existen aún los datos oficiales finales sobre gastos de campaña, en el caso de Morena el asunto es serio porque aunque no hubiera tal rebase de gastos, la pregunta que se hace la militancia y la gente es: ¿Qué se hizo con el dinero destinado a la propaganda?

Es más que evidente que Morena desapareció de la arena política. Por mucho que se diga que la contienda estaba en las redes, y que ahí fue donde se invirtieron gran parte de los dineros públicos, la ausencia de la imagen de los candidatos, de sus propuestas y de los posibles mensajes a la gente de sus entornos resulta evidente cuando se pregunta a los ciudadanos: ¿quién era el candidato de Morena?, casi todos responden: no sé .

Es decir, se montó una estrategia fallida, resultado de la ignorancia y la prepotencia del presidente del partido, Héctor Ulises García, quien tiene que explicar, antes de irse, en qué se gastaron los dineros que se le otorgaron a Morena para la campaña.

Se vea como se vea, el ya casi ex presidente del partido debe dejar saber a la militancia dónde quedaron los fondos que no parecen haberse utilizado. Son muchas las decenas de millones de pesos que recibió el organismo político, muchos más que lo que recibieron los otros partidos y los resultados no hablan de una inversión afortunada.