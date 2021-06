D

e la noche a la mañana, pandemia de por medio, los organismos internacionales que durante décadas presionaron para que los consorcios más poderosos del planeta pagaran menos impuestos (lo que generó fortunas de ensueño); que los gobiernos aceptaran sin chistar esa fórmula para impulsar el crecimiento económico global (que ni de lejos se dio); y que, en fin, la carga fiscal recayera en los estratos económicos de abajo (a los que reventaron), se muestran muy preocupados por el tétrico balance tributario y se pronuncian, así sea en el discurso, a favor de que los ricos entre los ricos paguen mucho más , porque caso contrario (¡sorpresa!) el mundo no se desarrollará .

Dada la magnitud de la pandémica sacudida, parece que esos organismos multilaterales y sus gobiernos tradicionales se han visto en la penosa necesidad de reconocer que sus políticas sólo beneficiaron a la de por sí riquísima minoría que controla la economía mundial y que entre las patas se ha llevado a miles de millones de personas que a duras penas sobreviven.

En la edición de ayer, La Jornada (David Brooks) informa que “los 719 multimillonarios estadunidenses con fortunas superiores a mil millones de dólares –cada uno– han visto su riqueza colectiva incrementarse en más de 1.6 billones de dólares –55 por ciento de aumento– desde que la pandemia detonó en marzo de 2020, mientras millones de personas perdieron empleo, hogar y ahorro”. En cambio, “algunos de los multimillonarios estadunidenses –Bezos, Musk, Soros y Bloomberg– literalmente pagaron cero impuestos federales durante varios de los pasados 15 años, aunque sus fortunas se dispararon”.

Pero no sólo en Estados Unidos, porque la historia se repite a lo largo y ancho del planeta, en el entendido de que si algo comprueba cómo el sistema está hecho para beneficiar a los más ricos, sólo se debe observar lo que todos saben: los acaudalados no pagan impuestos sobre sus fortunas personales, pero aún más escandaloso es que para lograrlo no cometen ningún delito, es perfectamente legal (David Brooks). Y esa tendencia se consolidó.

En el caso mexicano, el Servicio de Administración Tributaria documentó que en 2020 los grandes contribuyentes (mínimos, en realidad) pagaron –en promedio– tasas fiscales efectivas de 1.33 por ciento por ISR (en 2016 fue de 1.65 por ciento), cuando la ley establece 30 por ciento. En cambio, las personas físicas cubrieron 25.4 por ciento y 11.4 en sueldos y salarios.