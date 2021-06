Y

a había anticipado el presidente Andrés Manuel López Obrador que haría cambios en su equipo tras las elecciones. El primero fue doble: propuso al Senado a Arturo Herrera como gobernador del Banco de México y a Rogelio Ramírez de la O para sustituirlo en la Secretaría de Hacienda. Ayer cambió a Irma Eréndira Sandoval por Roberto Salcedo Aquino en la Secretaría de la Función Pública. Tres casos llamaron la atención en el desempeño de la ex funcionaria.

1. Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. La Secretaría de la Función Pública lo investigó en 2019 por diferencias en su declaración patrimonial, pero Sandoval manifestó que se hicieron más de 50 indagatorias sobre los bienes inmuebles de los que presuntamente es dueño el titular de la CFE: 23 casas en las zonas más costosas del valle de México, como la colonia Roma, sobre Paseo de la Reforma y en Polanco, con valor superior a 800 millones de pesos. No halló, dijo la hoy ex funcionaria, elementos que mostraran que al menos, en el actual gobierno Bartlett hubiera incrementado su patrimonio ilícitamente y, según esto, los bienes a los que se hacía referencia en reportes periodísticos pertenecían a sus hijos o a su pareja y no a él, por lo que no tenía obligación de incluirlos en su declaración patrimonial.

2. León Manuel Bartlett Álvarez. Propietario de la empresa Cyber Robotics Solutions, ganó una licitación de ventiladores realizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo. Sandoval anunció una investigación que determinó que los 20 adquiridos en abril del año pasado por 1 millón 550 mil pesos cada uno, para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19, fueron vendidos a un sobreprecio de hasta 85 por ciento en comparación con otros aparatos similares, además de que la empresa presentó documentación falsa. El caso despertó indignación, eran días en que el pueblo enterraba a sus muertos por falta de esos equipos. En julio de ese año, la SFP emitió dos inhabilitaciones contra esa empresa: una por 24 meses y la otra por 27, más multas por cerca de 2 millones de pesos, sanciones contra las que el 31 de agosto la empresa logró una suspensión provisional. La dependencia informó de una tercera inhabilitación, ahora por 21 meses, pero dos después, en diciembre, Bartlett Álvarez logró una medida cautelar definitiva contra ella.