Pese a todo, el mandatario español siguió con su hoja de ruta y anunció que podríamos continuar con el memorial de los agravios, podríamos volver a los reproches, recrearnos en los problemas, buscar nuevas causas o más culpables y seguir con la discordia, o dedicar nuestro tiempo y todas nuestras energías a resolver el problema y apostar por la concordia. Y eso es lo que el gobierno de España ha decidido: enfrentar el problema y buscar la concordia .

Añadió: estoy convencido de que sacar a estas nueve personas de la cárcel, que representan a miles de catalanes, es un rotundo mensaje de la voluntad de concordia y convivencia de la democracia española .

Entre los políticos que serán liberados casi de forma inmediata figuran el ex vicepresidente catalán y líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, y la ex presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, además de ex consejeros y los dos líderes de la sociedad civil que movilizaron a la sociedad a favor de la independencia unilateral, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El resto de acusados que decidieron refugiarse en otros países, entre ellos el máximo líder del movimiento secesionista, el ex presidente Carles Puigdemont, quien vive en Bélgica desde noviembre de 2017, tendrán ahora más fácil su retorno al país.