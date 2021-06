Como parte de la ola de arrestos, la policía ha detenido a dos empresarios, dos ex vicecancilleres, cuatro activistas opositores y dos históricos ex comandantes guerrilleros disidentes del gobernante Frente Sandinista.

Mora es el quinto opositor aspirante a la presidencia detenido en Nicaragua desde el 2 de junio, cuando la policía arrestó a la periodista Cristiana Chamorro, quien permanece bajo arresto domiciliario. Los otros tres son el ex diplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro.

La casa de Miguel Mora y Verónica Chávez está siendo allanada, no hay comunicación con nadie. Dentro de la vivienda está su hijo Miguelito, un niño con discapacidad , tuiteó el periodista Gerall Chávez, amigo de la pareja.

El escritor y ex vicepresidente sandinista Sergio Ramírez advirtió ayer que en Nicaragua hay cero posibilidad de que se realicen elecciones libres el 7 de noviembre, y advirtió que las fuerzas opositoras que participen en los comicios estarán legitimando una relección de Daniel Ortega.

En entrevista con la agencia de noticias The Associated Press desde Estados Unidos, donde se encuentra bajo tratamiento médico, el Premio Cervantes de Literatura 2017 acusó que Ortega impuso un sistema de terror que impide a la gente salir a las calles libremente y que no tolerará, por tanto, ninguna campaña electoral opositora.

El escritor consideró que la ley aprobada a solicitud de Ortega para castigar a los opositores detenidos por supuestos crímenes contra la soberanía y traición a la patria , es una ley de manga ancha que bien pudo haber sido escrita bajo el régimen de (el dictador italiano Benito) Mussolini .