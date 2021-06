Para el estudio de esta propuesta, ayer el Congreso convocó a un periodo extraordinario de sesiones; la iniciativa es objeto de análisis en la Comisión de Gobernación.

La instancia referida, presidida por el diputado Ramiro González, de Morena, se declaró en sesión permanente, por lo que podría aprobar el dictamen en cualquier momento y pasaría a pleno para su votación.

Si prospera, muy bien; si no, yo hice el intento de mejorar el estado. Si yo estoy en el error, con gusto me retracto, pero si no hay nadie que me traiga unos argumentos válidos y no me voy a echar para atrás , expuso el legislador del PES. La iniciativa contempla cambios en la Constitución local y en cinco leyes secundarias, por lo que para aprobarse serían necesarios los votos a favor de 28 de los 42 legisladores.

Los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional cuentan con 25 diputados, y con los dos del Partido del Trabajo y el del PES alcanzarían los 28 sufragios.

Diversas organizaciones de ciudadanos, como el Frente Nacional AntiAmlo (Frena) y de Fortaleza Ciudadana, así como también militantes de Movimiento Ciudadano, protestaron ayer por la mañana afuera de la sede Legislativa para exigir que los diputados desechen la iniciativa.

Con información de Raúl Robledo