La autoridad monetaria del país asiático afirmó que los servicios prestados para ayudar a las operaciones especulativas en monedas virtuales interrumpen el orden financiero y también generan riesgos de actividades delictivas como las transferencias ilegales de activos transfronterizos y lavado de dinero .

Además de prohibirles a prestamistas como Industrial and Commercial Bank of China y Agricultural Bank of China, así como Alipay, entidades convocadas por el banco central, de suministrar productos o servicios que ayuden a dichas actividades, también se les ordenó cortar los canales de pago de los intercambios de criptomonedas y las plataformas de venta libre, según el comunicado que distribuyó la autoridad.