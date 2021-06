Karla Torrijos

Martes 22 de junio de 2021, p. a11

Los jugadores Miguel Layún, Fernando Madrigal y Salvador Reyes, nuevos refuerzos del América, así como el resto del plantel azulcrema, se reportaron ayer con el club en las instalaciones de Coapa para iniciar la pretemporada rumbo al torneo Apertura 2021 de la Liga Mx.

Los dirigidos por el técnico argentino Santiago Solari se sometieron a las pruebas médicas y físicas correspondientes y se les practicarán exámenes de detección de Covid-19 antes de su viaje a Estados Unidos, donde disputarán varios partidos amistosos.

Hasta el momento, el fichaje más llamativo de las Águilas para la siguiente temporada ha sido el regreso de Layún, quien salió del cuadro de Coapa en 2015 para incorporarse al Watford Football Club, de Inglaterra.

Para el ex jugador americanista Jesús Chuy Mendoza, la contratación del zaguero fue una buena opción, pero todos sabemos que no será el salvador del equipo .

Estimó que Layún, quien llegó al conjunto azulcrema procedente de Rayados de Monterrey, “es un jugador veterano, cuya experiencia seguramente será de mucha ayuda para el equipo. No sé si será titular, pero es un futbolista que cumple, ya está probado y al menos no le pesa la camiseta, como a otros que pueden ser buenos en algún otro club pero cuando llegan al América simple y sencillamente no pueden.