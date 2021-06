Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Martes 22 de junio de 2021, p. a10

Los estrategas mexicanos han sido desplazados prácticamente de la Liga Mx y el timonel Sergio Bueno explica este fenómeno. “Hay grupos de trabajo sudamericanos, argentinos y brasileños, con engranajes bien aceitados: un promotor te ofrece colocarte como técnico de un club, quiere su comisión, pero aparte pone la condición de encajarte después varios jugadores a los que él representa.

“Llevan tiempo haciéndolo aquí, me consta, porque cuando llegué a Jaguares de Chiapas me encon-tré con el absurdo de que había 20 extranjeros, incluidos tres porteros… Es una maquinaria que funciona hace mucho tiempo colocando jugadores y técnicos a nivel internacional y México no es la excepción... Duele y molesta que nos hagan a un lado; sin embargo, hay que admitir que nos llevan muchísima ventaja”, indica.

Bueno, quien ha dirigido a unos 15 equipos, entre ellos Cruz Azul, León, Santos, Morelia y Necaxa, reconoció que estrategas como Ignacio Ambriz, José Manuel de la Torre o Raúl Potro Gutiérrez se ven forzados a buscar trabajo en otros países, mientras él tuvo que invertir su capital en el equipo Caimanes de Colima, de la segunda división; ahora es el dueño y aspira a ascenderlo al máximo circuito.

Puntualiza: “no soy enemigo de los promotores, pero no me gusta ser rehén de nadie, aun así no pierdo la esperanza de volver a dirigir en Primera División. Los sudamericanos tienen gran experiencia siendo exportadores de talento –jugadores, directivos, técnicos, periodistas, empresarios– e, insisto, está todo articulado de tal forma que pueden posicionar ese producto humano en muchas latitudes.