Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Martes 22 de junio de 2021, p. 28

México es un Estado laico en el que se gobierna con los más altos valores éticos: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo , expresó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ante el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.

En una ceremonia en la que declaró huésped distinguido al jerarca eclesiástico, subrayó que la esencia del proyecto de transformación del país y la ciudad que inició hace más de dos años es atender a quienes menos tienen y el combate a una visión individualista y mercantilista de los valores.

Como Estado laico, dijo, hay principios impulsados por el papa Francisco que, en cierta forma, nos unen y en los cuales encontramos grandes coincidencias , como la justicia social, la empatía ante el dolor ajeno y reducir la desigualdad.

Destacó que como Estado laico, en México y en la ciudad hay una nueva forma de gobernar: con humildad para servir al pueblo, que recobra la esencia de la función pública y el servicio a las mayorías sin privilegios, sin corrupción y con transparencia.