e tranquilizan las aguas. Después de la agitación de las elecciones del 6 de junio, vuelven a su cause y tornamos a cierta normalidad. El gobierno sigue gobernando y la oposición sin propuestas y sin definir ideales, sigue tan sólo criticando. A fin de cuentas, no demasiadas sorpresas, Morena conservó la mayoría absoluta, esto es más de la mitad de los asientos en la Cámara de Diputados, no alcanzó la mayoría calificada (que nunca había tenido) para impulsar sin aliados una reforma constitucional.

Tuvo tropiezos, pero ganó 11 de 15 gobiernos estatales; perdió varias alcaldías en la capital del país y lamentablemente hizo un papelón en San Luís Potosí y en Nuevo León; nada que no se viera venir dados los errores al elegir candidatos e ignorar a sus estructuras más antiguas y fieles, que lo siguen apoyando.

El balance era de esperarse, el Presidente continúa recibiendo un alto apoyo popular; se conservó, salvo en la capital, el voto duro y no hubo para nadie ni una gran victoria ni tampoco una gran pérdida; bueno, tan sólo para tres pequeños partidos que no alcanzaron el mínimo de 3 por ciento de los sufragios y perdieron su registro.

Por otra parte, no se han frenado los avances en la transformación ofrecida. Hay obra pública importante, el aeropuerto, la refinería, el regreso a los ferrocarriles, mucho tiempo abandonados, ahora en la península de Yucatán rodeando la selva, en el Istmo de Tehuantepec y una vía rápida Toluca-México; otras obras en varias entidades y todo sin incrementar la deuda pública. Con el programa Sembrando Vida, se plantan millones de árboles y se da empleo a miles de campesinos; se combatió la epidemia con acierto y, oportunamente, se rehizo el sector salud, desmantelado por el intento privatizador del gobierno anterior; se incrementó significativamente el salario mínimo, el dólar no se ha disparado, la economía se recupera, el desempleo disminuye y la inflación se mantiene a raya en niveles razonables.

Son evidentes muchos avances y sin duda también hay errores; ninguno catastrófico, como lo quiere hacer creer la guerra sucia contra el actual gobierno.