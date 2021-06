No fue verdad y en marzo de 2018 el sargazo comenzó a llegar otra vez al litoral de Quintana Roo en cantidades mucho mayores. Lo calificaron de desastre ecológico que afecta en especial al turismo. Muy poco se dijo de su impacto en el medio ambiente. Rafael Pacchiano, titular de la Semarnat, sostuvo que el gobierno federal sí atendió el asunto al destinar 200 millones de pesos para los trabajos a fin de recoger el alga mar adentro. El gobierno estatal pedía 610 millones de pesos para tal fin. Lo que se hizo sirvió muy poco y el sargazo que pudo recolectarse lo llevaron a sitios inadecuados.

Pero en 2019 llegó otra vez y en abundancia. La nueva administración federal tomó a su cargo el problema. Varias reuniones, entre ellas una internacional, con expertos en recoger el alga en el mar, empresarios, científicos, funcionarios locales y estatales. Habría apoyo financiero para los trabajos de investigación y los tecnológicos que evitaran el arribo del sargazo al litoral y, en su caso, deponerlo sin que originara un problema ambiental. La situación era de emergencia , según el doctor José Sarukhán. Por enésima vez, las promesas se las llevaron las corrientes marinas.

Y tan es así, que Patricia Vázquez, corresponsal de La Jornada en Cancún, informa desde la semana anterior la llegada de 9 mil 600 toneladas. Además, no hay una estrategia adecuada para enfrentar esta enésima emergencia. Los empresarios exigen que se decrete alerta sanitaria ; los barcos de la Secretaría de Marina no pueden recoger toda el alga; las mallas para detenerla no funcionan; los integrantes de los centros de investigación tecnológica y marina no tienen desde hace años recursos para los estudios requeridos; no existe la coordinación requerida entre los sectores público y privado para resolver la situación. En el colmo, la Semarnat declara no tener un diagnóstico de lo que sucede.

En cinco ocasiones me he ocupado en este espacio del problema del sargazo en Quintana Roo. Hoy apenas me queda parodiar el cuento de Augusto Monterroso: Cuando despertaron las autoridades y los empresarios, el sargazo todavía estaba allí.