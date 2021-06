Galeano señaló que “al poco tiempo se acercaron varios veleros con compas de la Europa insumisa, para dar la bienvenida… o comprobar si eran ciertos los rumores que corren por los barrios, campos y montañas del mundo: ‘los zapatistas han invadido Europa’”.

Expuso que “en tierra, al pie de lo que parece un faro, otro grupo gritaba algo como ‘¡Nos rendimos!’… Nah, es broma. Gritan: ¡Zapata vive!, ¡[email protected]!, que… no se entiende bien. Portan pancartas y dibujos. Hasta donde se alcanza a ver, no hay señales obscenas –lo que indica que no nos han repudiado… todavía–”.

En el texto, aseguró que “el cielo europeo llora conmovido. Sus lágrimas se confunden con las que humedecen las mejillas –curtidas a sol, mar, angustias y adrenalina– del intrépido Escuadrón 421”.