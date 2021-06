Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Lunes 21 de junio de 2021, p. 4

Para Hugo Éric Flores Cervantes, el Partido Encuentro Solidario (PES) era una causa divina que sufrió traiciones y también la apatía de muchos cristianos evangélicos.

Decidimos tomar como bandera la vida y la familia, pero nuevamente las traiciones de propios y extraños buscaron atomizar el voto confundiendo a la Iglesia. La Iglesia fue apática, un montón de vividores medrando con esta causa, que no es una política, que no es una causa social, es finalmente la causa de nuestro Señor.

En un mensaje en video, el presidente del PES, tras conocer el resultado de las elecciones, aseguró que el dolor más profundo ha sido la traición de los propios cristianos, algunos a los que consideré mis amigos, mis hermanos, pero aquí estamos. Sí, la noche ha sido larga, pero Dios nos ha mantenido en vigía , agrega sin recato por las restricciones legales de la religión en la política.